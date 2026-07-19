Ieri mattina, presso il carcere di Bollate, Matteo Salvini ha incontrato Mario Roggero in un colloquio durato un'ora. Alla riunione hanno partecipato anche due deputati del suo partito. Salvini ha affermato che la situazione non è pericolosa e ha espresso rispetto per la sentenza, aggiungendo che bisogna considerare anche l’umanità e i domiciliari.

Camicia blu a maniche rimboccate e jeans, ieri mattina Matteo Salvini ha incontrato Mario Roggero al carcere di Bollate. Un faccia a faccia di un'ora. Con lui i deputati del Carroccio Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti. In serata risponde alle domande del Giornale. Ministro Salvini, partiamo dalla genesi del caso Roggero. Se il gioielliere fosse stato condannato a 3-4 anni di carcere, ci sarebbe stato lo stesso clamore? "È evidente che una condanna a 14 anni e 9 mesi abbia colpito profondamente l'opinione pubblica. Una pena del genere, per un uomo di 72 anni, significherebbe di fatto trascorrere il resto della propria vita in carcere. Noi faremo di tutto perché non sia così! Stiamo parlando, infatti, di un marito, un padre, un nonno, un lavoratore onesto che ha sempre rispettato le regole. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Non è pericoloso. Rispetto la sentenza ma serve umanità: penso ai domiciliari"

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