Due ultras coinvolti in un procedimento penale sono stati concessi gli arresti domiciliari dal Tribunale del riesame di Genova, ma bisogna ancora attendere l’installazione del braccialetto elettronico. La decisione riguarda persone sottoposte a misura cautelare, che devono rispettare precise restrizioni di movimento. La procedura prevede che, prima di lasciare la cella, venga posizionato il dispositivo elettronico che monitora gli spostamenti.

La Spezia, 1 maggio 2026 – Torneranno a casa, ma non subito. Il Tribunale del riesame di Genova ha accolto il ricorso presentato dai legali dei due ultras spezzini detenuti in carcere a Villa Andreino ma il rientro nelle proprie abitazioni dovrà attendere la disponibilità dei braccialetti elettronici. Una condizione disposta dal presidente della sezione per il riesame Adriana Petri per consentire a Alessandro Sciamanna e Gianmarco Plicanti, i due ultras arrestati dopo gli scontri con la polizia nella notte post derby perso a Carrara, di uscire dal carcere. Fino a quando non saranno garantiti i dispositivi di controllo i due resteranno a Villa Andreino.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I due ultras ai domiciliari, ma serve il braccialetto elettronico per uscire dal carcere

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