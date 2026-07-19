Noci infarto durante la partita di calcetto | morto sessantenne di Putignano Ieri sera

Notizia in breve

Un uomo di 60 anni di Putignano è morto ieri sera durante una partita di calcetto. La causa del decesso sembra essere legata al caldo tropicale registrato, con una temperatura di circa 29°C, e all’affaticamento del muscolo cardiaco. La morte è avvenuta sul campo, senza ulteriori dettagli sui precedenti sanitari o sulle eventuali patologie dell’uomo. La partita si è svolta in condizioni di elevata temperatura, che potrebbero aver contribuito all’evento.