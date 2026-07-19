Noci infarto durante la partita di calcetto | morto sessantenne di Putignano Ieri sera

Da noinotizie.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 60 anni di Putignano è morto ieri sera durante una partita di calcetto. La causa del decesso sembra essere legata al caldo tropicale registrato, con una temperatura di circa 29°C, e all’affaticamento del muscolo cardiaco. La morte è avvenuta sul campo, senza ulteriori dettagli sui precedenti sanitari o sulle eventuali patologie dell’uomo. La partita si è svolta in condizioni di elevata temperatura, che potrebbero aver contribuito all’evento.

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Scrive Tonio Coladonato: La causa del decesso: si presume per il caldo tropicale di ieri sera 18.7’26 – di 29°C e l’affaticamento del muscolo cardiaco. Diversi tentativi di rianinazione del medico, infermieri e soccorritori del 118.- Il Tragico evento è accaduto nel parco giochi “Laforgia” a Noci L'articolo Noci, infarto durante la partita di calcetto: morto sessantenne di Putignano Ieri sera proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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