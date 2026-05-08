Malore fatale durante una partita di calcetto | Antonio Rinaldi muore a 29 anni
Durante una partita di calcetto, un giovane di 29 anni è deceduto improvvisamente sul campo. La vittima si trovava a giocare con amici, come molte persone fanno ogni sera nel paese. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. La notizia ha suscitato sgomento tra i presenti e tra la comunità locale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.
Una vita spezzata sul campo. Antonio Rinaldi aveva 29 anni. Stava giocando a calcetto, come fanno milioni di ragazzi ogni sera in Italia. A Calitri, ieri sera, si è accasciato sul campo. Il cuore ha ceduto all'improvviso, senza preavviso. I soccorsi sono arrivati in fretta. Ma c'è poco da fare.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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