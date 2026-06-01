Batte la testa durante la partita di calcetto 22enne in coma in Cilento
Durante una partita di calcetto in Cilento, un ragazzo di 22 anni ha battuto la testa contro un muro che delimita il campo. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in ospedale e ora si trova in coma farmacologico. La partita si svolgeva in un’area aperta, vicino a strutture sportive, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.
Il giovane ha battuto la testa contro un muro che delimita il campo da gioco ed è ricoverato ora in ospedale in coma farmacologico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Batte la testa contro muro durante il calcetto, grave un 22enne. Ricoverato nel Salernitano in coma farmacologico, accertamenti sulla dinamica #ANSA x.com
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