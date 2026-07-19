Tornano oggi gli appuntamenti con gli autori dell’ Isola del Libro, sulla terrazza del Palazzo di Fraternita in piazza Grande. La rassegna propone questa sera alle 21 Marcello Veneziani, pronto a raccontare il suo libro " Nietzsche e Marx si davano la mano. Vita, intrecci e pensiero dei due profeti che sconvolsero il mondo". Siamo al 5 maggio 1882. L’euforico autore di Aurora e della Gaia scienza e l’anziano rivoluzionario, senza barba, ormai al tramonto, si incontrano a Nizza. Entrambi sono reduci da traversate nel Mediterraneo alla ricerca del sole, del Sud e della salute. L’anno dopo morirà Marx e nascerà Zarathustra. Poi la follia scenderà su Nietzsche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nietzsche e Marx si davano la mano. Il rosso e il nero secondo Veneziani

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Marcello Veneziani - Nietzsche e Marx si davano la mano

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