Nietzsche e Marx si davano la mano Il rosso e il nero secondo Veneziani
Tornano oggi gli appuntamenti con gli autori dell’ Isola del Libro, sulla terrazza del Palazzo di Fraternita in piazza Grande. La rassegna propone questa sera alle 21 Marcello Veneziani, pronto a raccontare il suo libro " Nietzsche e Marx si davano la mano. Vita, intrecci e pensiero dei due profeti che sconvolsero il mondo". Siamo al 5 maggio 1882. L’euforico autore di Aurora e della Gaia scienza e l’anziano rivoluzionario, senza barba, ormai al tramonto, si incontrano a Nizza. Entrambi sono reduci da traversate nel Mediterraneo alla ricerca del sole, del Sud e della salute. L’anno dopo morirà Marx e nascerà Zarathustra. Poi la follia scenderà su Nietzsche. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Marcello Veneziani - Nietzsche e Marx si davano la mano
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