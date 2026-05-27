Nietzsche e Marx a confronto Marcello Veneziani ospite a Carpi per Connessioni CNA

Il ciclo di incontri intitolato "Connessioni CNA: idee, imprese, futuro", una a rassegna promossa da dall’Associazione modenese per offrire strumenti di lettura sui grandi cambiamenti economici, sociali e culturali contemporanei, continua venerdì 29 maggio a Carpi, presso la biblioteca Arturo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nietzsche e Marx: le radici del caos moderno | Corrente Alternata

Notizie e thread social correlati

Marcello Veneziani all’Augusta con il monologo su Marx e NietzscheGiovedì 28 maggio alle 21, nel complesso Casa del Boia, si svolge il quinto appuntamento della stagione 2026 di L’Augusta – La Fortezza delle Idee,...

Marcello Veneziani a Galatone presenta “C’era una volta il Sud”Domenica 12 aprile alle ore 17, si terrà a Galatone la presentazione del libro di Marcello Veneziani intitolato “C’era una volta il Sud – Racconti e...

Temi più discussi: Marcello Veneziani all’Augusta con il monologo su Marx e Nietzsche; Marcello Veneziani torna a L'Augusta con il suo monologo teatrale su Marx e Nietzsche -; Monopoli – Prospero Fest 2026. Autori, idee e libri in Festival; A Monopoli arriva il Prospero fest 2026: sul porto antico Saviano, Fagnani, Botteri, Pif e De Gregorio.

Veneziani: Quella volta che Marx e Nietzsche...Questo libro, in fondo, ce l'avevo in mente dall'università. Marcello Veneziani riconduce l'origine del suo ultimo lavoro a una lunga consuetudine con il confronto tra opposti. Nietzsche e Marx si ... quotidianodipuglia.it

Veneziani: Marx e Nietzsche ultimi filosofi che hanno inciso sul NovecentoL'importanza storica di Marx e Nietzsche per la storia del Novecento e per il mondo attuale nell'analisi di Marcello Veneziani Marcello Veneziani ha proposto una lettura della persistenza di Marx e ... la7.it