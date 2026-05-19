Marcello Veneziani all’Augusta con il monologo su Marx e Nietzsche

Giovedì 28 maggio alle 21, nel complesso Casa del Boia, si svolge il quinto appuntamento della stagione 2026 di L’Augusta – La Fortezza delle Idee, un festival patrocinato dal Comune di Lucca. In questa occasione, sarà presente lo scrittore, giornalista e filosofo Marcello Veneziani, che proporrà un monologo incentrato sui pensieri di Marx e Nietzsche. L’evento si inserisce nel calendario del festival, che comprende incontri e spettacoli dedicati alla riflessione culturale e filosofica.

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Quinto appuntamento della stagione 2026, giovedì 28 maggio alle ore 21, al complesso Casa del Boia, per il festival L’Augusta – La Fortezza delle Idee, patrocinato dal Comune di Lucca, che vedrà il ritorno dello scrittore, giornalista e filosofo Marcello Veneziani. Per l’occasione Veneziani presenterà un monologo teatrale ispirato al suo libro “ Nietzsche e Marx si davano la mano ”, dove l’autore immagina un incontro tra i due filosofi e profeti che sconvolsero il mondo nel secolo passato, debordando dal pensiero nella vita e nella storia dei popoli. Veneziani mette così in scena il confronto tra i due titani che hanno demolito il vecchio mondo, scoprendo insospettabili punti di contatto dietro la loro radicale opposizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Marcello Veneziani all’Augusta con il monologo su Marx e Nietzsche ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Marcello Veneziani - Nietzsche e Marx si davano la mano Sullo stesso argomento Leggi anche: BCC San Giovanni Rotondo, torna “Letteratura e Territorio”: la rassegna culturale riparte con Marcello Veneziani e Cristina Comencini Marcello Veneziani a Galatone presenta “C’era una volta il Sud”GALATONE - Marcello Veneziani a Galatone presentare il suo ultimo libro “C’era una volta il Sud – Racconti e ricordi illustrati nel Meridione di un... Marcello Veneziani al Bononia: Un nuovo sapere è possibileBologna, 1 dicembre 2024 – Nascere è ereditare e morire è lasciare in eredità qualcosa. Questa frase all’interno del libro ‘Senza Eredi’, dello scrittore e giornalista Marcello Veneziani, sintetizza ... ilrestodelcarlino.it