Niccolò Iglesias il nipote di Julio che voleva fare business La mamma | Morto per un tumore ora aiuta i bambini malati

Da ilgiornale.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 4 febbraio 2024, a 20 anni, è deceduto Niccolò Iglesias, nipote del cantante Julio Iglesias. La madre ha dichiarato che il ragazzo è morto a causa di un tumore e ora si dedica ad aiutare bambini malati. La notizia ha suscitato dolore nel pubblico e nei familiari. Niccolò aveva manifestato interesse per il mondo degli affari.

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Il 4 febbraio 2024 a soli 20 anni moriva Niccolò Iglesias, nipote di Julio Iglesias. La Spagna visse un doloroso lutto a causa della notorietà della famiglia, ma la lunga battaglia portata avanti dal figlio di Jorge Iglesias e Alessandra Broi - contro una rarissima forma di DIPG, un tumore cerebrale molto aggressivo – è stata anche l’inizio di un progetto benefico, a cui Niccolò ha dato vita pochi mesi prima di morire. Così è nata la Fondazione Niccolo’s Light, un’istituzione a favore delle famiglie dei bambini affetti dal DIPG capace di trasformare la sofferenza in aiuto concreto prima in Spagna e ora anche in Italia. Partiamo dalla storia di suo figlio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Niccolò Iglesias, il nipote di Julio che voleva fare business. La mamma: "Morto per un tumore, ora aiuta i bambini malati"
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