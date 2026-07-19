Niccolò Iglesias il nipote di Julio che voleva fare business La mamma | Morto per un tumore ora aiuta i bambini malati
Il 4 febbraio 2024, a 20 anni, è deceduto Niccolò Iglesias, nipote del cantante Julio Iglesias. La madre ha dichiarato che il ragazzo è morto a causa di un tumore e ora si dedica ad aiutare bambini malati. La notizia ha suscitato dolore nel pubblico e nei familiari. Niccolò aveva manifestato interesse per il mondo degli affari.
Il 4 febbraio 2024 a soli 20 anni moriva Niccolò Iglesias, nipote di Julio Iglesias. La Spagna visse un doloroso lutto a causa della notorietà della famiglia, ma la lunga battaglia portata avanti dal figlio di Jorge Iglesias e Alessandra Broi - contro una rarissima forma di DIPG, un tumore cerebrale molto aggressivo – è stata anche l’inizio di un progetto benefico, a cui Niccolò ha dato vita pochi mesi prima di morire. Così è nata la Fondazione Niccolo’s Light, un’istituzione a favore delle famiglie dei bambini affetti dal DIPG capace di trasformare la sofferenza in aiuto concreto prima in Spagna e ora anche in Italia. Partiamo dalla storia di suo figlio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Julio Iglesias labbraccio al figlio dopo gli anni perduti Segreti Silenziosi
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