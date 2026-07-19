Niccolò Iglesias il nipote di Julio che voleva fare business La mamma | Morto per un tumore ora aiuta i bambini malati

Notizia in breve

Il 4 febbraio 2024, a 20 anni, è deceduto Niccolò Iglesias, nipote del cantante Julio Iglesias. La madre ha dichiarato che il ragazzo è morto a causa di un tumore e ora si dedica ad aiutare bambini malati. La notizia ha suscitato dolore nel pubblico e nei familiari. Niccolò aveva manifestato interesse per il mondo degli affari.