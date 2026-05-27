Diventare genitori comporta spesso notti in bianco, con molti che faticano a dormire una notte intera. L’approccio gentile al sonno dei bambini si basa su tecniche che favoriscono un risveglio più sereno e progressivo. Questo metodo mira a ridurre lo stress e a promuovere abitudini di sonno più regolari, senza ricorrere a metodi coercitivi o a pianti prolungati. Le strategie adottate si concentrano su routine rassicuranti e sulla gradualità nei cambiamenti.

D iventare genitori, si sa, significa spesso fare i conti con lo spettro delle notti in bianco: dormire una notte intera diventa per molti un vero e proprio miraggio. Le conseguenze? Non così trascurabili. Non dormire infatti non è solo una fatica ma può diventare un problema che si insinua nella quotidianità, impatta sul lavoro, altera gli equilibri di coppia e, spesso, anche la fiducia in sé stessi. Rassegnarsi alla stanchezza non serve, meglio piuttosto esplorare la situazione da un altro punto di vista. Quale? A spiegarlo, nel nuovo libro ‘Nati per dormire’ (Vallardi) è Chiara Baiguini, educatrice del sonno gentile, Life & Family coach certificata e divulgatrice diventata un punto di riferimento in Italia su questo tema, con una community di oltre 170mila persone. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sonno dei bambini: l’approccio gentile che aiuta davvero mamma e papà

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