In Brianza il tatuatore dal cuore buono che dona sorrisi ai bambini malati di tumore e sostegno alla ricerca

In Brianza, un tatuatore ha dedicato il suo talento ai bambini malati di tumore, realizzando disegni sulla pelle per portare loro un sorriso. Attraverso le sue opere, ha incontrato e conquistato i piccoli pazienti, offrendo un gesto di vicinanza e supporto. Oltre a questo, ha deciso di impegnarsi anche a favore della ricerca, contribuendo con iniziative a sostegno delle attività dedicate alla lotta contro il tumore infantile.

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