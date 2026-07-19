Da oltre vent’anni, Daniel Hackett partecipa senza interruzioni al torneo di Cristo Re nella buca del quartiere. Il torneo si svolge ogni estate sulla superficie di cemento, con quattro giorni di partite e musica di sottofondo. Hackett è sempre presente, senza mai mancare, diventando un simbolo dell’evento. La manifestazione attira appassionati e giocatori di lunga data, che si sfidano tra rimbalzi e tiri sotto il sole.

Pesaro, 19 luglio 2026 – Per tutti loro l’inizio del torneo di Cristo Re è come la mattina di Natale. Come scartare un regalo, sapendo già che quello che ci troverai dentro ti farà impazzire: il rumore del pallone sul cemento infuocato della “Buca” per quattro giorni filati e la musica di sottofondo mentre si gioca. Canestri, sorrisi, sfide, insomma divertimento puro, nel segno dell’amicizia che ha ispirato questo torneo che resiste da ormai 24 anni per onorare appunto la memoria di un amico, Michele Bacchini, per tutti semplicemente ‘Bacco’. Ben 250 giocatori in campo. L’edizione 2026 vede 38 squadre iscritte, 32 nel maschile e 6 nel femminile per un totale di 250 giocatori che, incuranti del caldo torrido di questi giorni, spendono ogni stilla di energia su quei campetti diventati mitici anche a livello nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nella buca del Cristo Re. Oltre vent’anni di stoppate nel torneo degli irriducibili. E Daniel Hackett non manca mai

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Elodie Gossuin, Jungeli... pour des clés ! | FORT BOYARD FRANCE 2025 E07

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