Ricordate il prete sexy del calendario dei preti di Roma? Sono passati oltre vent’anni | ecco chi è e com’è oggi
Il volto noto del calendario dei preti di Roma ha rivelato la verità sulla fotografia che da oltre vent’anni circola nelle edicole della città. Dopo tutto questo tempo, ha spiegato i dettagli sulla sessione fotografica e sui motivi che lo hanno portato a partecipare. La sua identità e il suo racconto sono stati condivisi dopo così tanto tempo, offrendo una versione dei fatti fino a ora sconosciuta.
Il celebre volto del calendario dei preti di Roma ha finalmente raccontato la verità sulla fotografia che da oltre vent’anni invade le edicole della Capitale. Ecco chi è davvero oggi il prete sexy! Leggi anche: L’ex prete Alberto Ravagnani è ormai senza freni: fa una rivelazione shock che infastidisce la chiesa Per oltre due decenni il suo volto ha osservato milioni di turisti dalle edicole e dai negozi di souvenir della Capitale. Un’ immagine in bianco e nero diventata quasi un simbolo popolare di Roma, tanto da trasformarsi col tempo in una vera icona curiosa e intramontabile della cultura turistica italiana. Eppure, dietro quel celebre prete sexy del calendario romano, si nasconde una realtà molto diversa da quella immaginata da tanti. 🔗 Leggi su Donnapop.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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