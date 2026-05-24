Il volto noto del calendario dei preti di Roma ha rivelato la verità sulla fotografia che da oltre vent’anni circola nelle edicole della città. Dopo tutto questo tempo, ha spiegato i dettagli sulla sessione fotografica e sui motivi che lo hanno portato a partecipare. La sua identità e il suo racconto sono stati condivisi dopo così tanto tempo, offrendo una versione dei fatti fino a ora sconosciuta.

Il celebre volto del calendario dei preti di Roma ha finalmente raccontato la verità sulla fotografia che da oltre vent’anni invade le edicole della Capitale. Ecco chi è davvero oggi il prete sexy! Leggi anche: L’ex prete Alberto Ravagnani è ormai senza freni: fa una rivelazione shock che infastidisce la chiesa Per oltre due decenni il suo volto ha osservato milioni di turisti dalle edicole e dai negozi di souvenir della Capitale. Un’ immagine in bianco e nero diventata quasi un simbolo popolare di Roma, tanto da trasformarsi col tempo in una vera icona curiosa e intramontabile della cultura turistica italiana. Eppure, dietro quel celebre prete sexy del calendario romano, si nasconde una realtà molto diversa da quella immaginata da tanti. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ricordate il prete sexy del calendario dei preti di Roma? Sono passati oltre vent’anni: ecco chi è e com’è oggi

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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