Sub di 56 anni muore a Camogli si era immersa nell’area del Cristo degli Abissi a 10 metri di profondità

Notizia in breve

Una sub di 56 anni è deceduta durante un’immersione nell’area del Cristo degli Abissi, a San Fruttuoso di Camogli. La donna avrebbe avuto un malore mentre si trovava a circa 10 metri di profondità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarla. La salma è stata recuperata e sono in corso accertamenti sulle cause del decesso.