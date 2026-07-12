Sub di 56 anni muore a Camogli si era immersa nell’area del Cristo degli Abissi a 10 metri di profondità

Da virgilio.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una sub di 56 anni è deceduta durante un’immersione nell’area del Cristo degli Abissi, a San Fruttuoso di Camogli. La donna avrebbe avuto un malore mentre si trovava a circa 10 metri di profondità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarla. La salma è stata recuperata e sono in corso accertamenti sulle cause del decesso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tragedia nell’area marina del Cristo degli Abissi, a San Fruttuoso di Camogli. Una subacquea di 56 anni ha perso la vita durante un’immersione. La donna avrebbe accusato un malore durante la discesa, a una profondità di circa 10 metri. A lanciare l’allarme è stato il responsabile che ha accompagnato il gruppo di subacquei. Sub muore durante l’immersione nell’area del Cristo degli Abissi Tragedia a San Fruttuoso di Camogli, forse un malore Due mesi fa la tragedia dei sub italiani alle Maldive Sub muore durante l’immersione nell’area del Cristo degli Abissi L’allarme è partito intorno alle 13 di domenica 12 luglio. La donna, di 56 anni, ha raggiunto l’area marina protetta di San Fruttuoso di Camogli, nel Levante genovese, che ospita la celebre statua del Cristo degli Abissi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

sub di 56 anni muore a camogli si era immersa nell8217area del cristo degli abissi a 10 metri di profondit224
© Virgilio.it - Sub di 56 anni muore a Camogli, si era immersa nell’area del Cristo degli Abissi a 10 metri di profondità
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Genova, tragedia al Cristo degli Abissi: sub di 56 anni muore durante un'immersioneUna donna di 56 anni è deceduta nel pomeriggio durante un'immersione al Cristo degli Abissi, la statua sommersa di San Fruttuoso di Camogli.

Maldive, al via le autopsie sui corpi dei sub italiani, a Camogli preghiera al Cristo degli Abissi a -17m di profonditàI corpi dei cinque sub italiani morti alle Maldive sono stati trasferiti nell'obitorio di Gallarate, dove la procura di Busto Arsizio, su delega di...

Argomenti più discussi: Tavernola, sub in cerca di ordigni tra i cumuli di gomma sommersa al Corno; Bando PRIN Hybrid 2026: 56,64 Mln Ricerca Multidisciplinare; Lignano capitale dell’atletica: il Teghil si accende con una notte di campioni; Nuotatori del Kòmaros Sub Ancona ai Campionati Italiani Master.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web