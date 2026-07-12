Sub di 56 anni muore a Camogli si era immersa nell’area del Cristo degli Abissi a 10 metri di profondità
Una sub di 56 anni è deceduta durante un’immersione nell’area del Cristo degli Abissi, a San Fruttuoso di Camogli. La donna avrebbe avuto un malore mentre si trovava a circa 10 metri di profondità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarla. La salma è stata recuperata e sono in corso accertamenti sulle cause del decesso.
Tragedia nell’area marina del Cristo degli Abissi, a San Fruttuoso di Camogli. Una subacquea di 56 anni ha perso la vita durante un’immersione. La donna avrebbe accusato un malore durante la discesa, a una profondità di circa 10 metri. A lanciare l’allarme è stato il responsabile che ha accompagnato il gruppo di subacquei. Sub muore durante l’immersione nell’area del Cristo degli Abissi Tragedia a San Fruttuoso di Camogli, forse un malore Due mesi fa la tragedia dei sub italiani alle Maldive Sub muore durante l’immersione nell’area del Cristo degli Abissi L’allarme è partito intorno alle 13 di domenica 12 luglio. La donna, di 56 anni, ha raggiunto l’area marina protetta di San Fruttuoso di Camogli, nel Levante genovese, che ospita la celebre statua del Cristo degli Abissi. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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