Nel 1986 attraversò l’America e il Canada con una Renault 4 | Enzo racconta il viaggio senza GPS e google maps

Notizia in breve

Nel 1986, un uomo partì da Roma a bordo di una Renault 4 e attraversò l’America e il Canada in cinque mesi. Durante il viaggio, visitò il Canada, gli Stati Uniti e il Messico, vivendo con gli Inuit e affrontando bufere di neve. In diverse occasioni, la vettura si cappottò e si scontrò con condizioni climatiche estreme. Non usò GPS né Google Maps, seguendo solo mappe cartacee e l’intuito.