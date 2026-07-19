Nel 1986 attraversò l’America e il Canada con una Renault 4 | Enzo racconta il viaggio senza GPS e google maps
Nel 1986, un uomo partì da Roma a bordo di una Renault 4 e attraversò l’America e il Canada in cinque mesi. Durante il viaggio, visitò il Canada, gli Stati Uniti e il Messico, vivendo con gli Inuit e affrontando bufere di neve. In diverse occasioni, la vettura si cappottò e si scontrò con condizioni climatiche estreme. Non usò GPS né Google Maps, seguendo solo mappe cartacee e l’intuito.
Nel 1986 Enzo Vitale raggiunse l’America da Roma a bordo di una Renault 4: cinque mesi tra Canada, Stati Uniti e Messico, vivendo con gli Inuit, affrontando bufere di neve e persino un cappottamento. A Fanpage.it racconta la sua incredibile avventura, nei 40 anni dal suo compimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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