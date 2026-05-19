A Caprarola c’è una stanza che nel ‘500 era il Google Maps dell’epoca

A Caprarola, nel cuore della Tuscia, si trova una stanza che nel XVI secolo funzionava come una mappa tridimensionale della regione. Si tratta di un ambiente decorato con affreschi e strumenti che rappresentano le vie di comunicazione e i terreni circostanti. Questi elementi permettevano di avere una visione dettagliata del territorio, simile a quella offerta oggi da strumenti come Google Maps. La stanza è parte di un complesso storico che testimonia le tecniche di rappresentazione spatiali dell’epoca.

A Caprarola, nel cuore della Tuscia, esiste una stanza che sembra anticipare di secoli il nostro modo di guardare il mondo. Non utilizzava schermi, satelliti o app, ma nel Cinquecento permetteva di viaggiare con gli occhi tra terre, mari, città e cieli lontani. Un ambiente spettacolare, custodito dentro uno dei palazzi più sorprendenti del Rinascimento italiano. LEGGI ANCHE: I ‘Dormienti’ di Mimmo Paladino a Palazzo Citterio: «In silenzio come nelle cattedrali» Caprarola e la Tuscia protagoniste a “Ulisse”: le meraviglie di Palazzo Farnese. Caprarola e la Tuscia sono tornate sotto i riflettori grazie alla puntata di Ulisse, il piacere della scoperta, andata in onda ieri, 18 maggio, su Rai 1. 🔗 Leggi su Funweek.it

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