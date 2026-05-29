Gli uccelli migratori usano un meccanismo di orientamento che coinvolge una bussola interna situata nel fegato. Questa struttura permette loro di navigare per migliaia di chilometri durante le rotte migratorie. La scoperta si basa su studi che hanno identificato questa particolare funzione nel fegato degli uccelli, contribuendo alla comprensione dei loro metodi di orientamento. La ricerca evidenzia come questa bussola interna sia fondamentale per la capacità di migrare senza l’uso di strumenti esterni.

Come fanno gli uccelli a orientarsi, percorrendo migliaia di chilometri? Un “mistero” (lo scrivo tra virgolette siccome il termine, checché ne dica Giorgio Vallortigara, si carica subito di spiegazioni soprannaturali), quello dell’orientamento magnetico negli animali, una delle questioni più ostinate della biologia sensoriale. Si sa da decenni che molti animali usano il campo magnetico terrestre (uccelli, tartarughe marine, pesci, insetti, pipistrelli, perfino alcuni mammiferi), e resta ancora difficile capire dove sia il sensore e come funzioni. Per i piccioni si è parlato di becco, occhio, orecchio interno, proteine sensibili alla luce... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il segreto dei piccioni? Una bussola nel fegato (mentre noi ci perdiamo anche con Google Maps).

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