Nelle foreste del Varesotto, i carabinieri hanno trovato un arsenale con mitragliatori e fucili a pompa, sequestrato durante un'operazione contro lo spaccio di droga. La scoperta si inserisce in un'azione di contrasto alle piazze di spaccio nascoste tra la vegetazione. Le forze dell'ordine hanno portato a termine il sequestro, proseguendo le indagini sulla presenza di armi ilegali nelle zone di attività criminale.

Continua la pressione dei carabinieri sulle “piazze di spaccio” protette dalla fitta vegetazione delle aree verdi del Varesotto. Nell'ambito di un servizio straordinario del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, i carabinieri hanno smantellato un avamposto della droga nell'area boschiva di Vergiate. L'operazione, condotta nella mattinata del 17 luglio, ha visto l'impiego congiunto dei militari dello squadrone eliportato carabinieri cacciatori 'Calabria', supportati sul campo dal personale dell'aliquota operativa della compagnia di Gallarate e della stazione carabinieri di Vergiate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scoperto un arsenale nei boschi della droga del Varesotto: sequestrati mitragliatori e fucili a pompa

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