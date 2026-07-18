Nel bosco vicino a un deposito di droga, sono stati trovati un fucile a pompa, numerose munizioni e una mitraglietta Sten calibro 9 con due caricatori pieni. Un pregiudicato è stato arrestato sul posto. La scoperta è avvenuta durante un'operazione di controllo. La mitraglietta, risalente alla Seconda guerra mondiale, è stata sequestrata insieme alle armi e alle munizioni trovate.

Fucile a pompa, munizioni in abbondanza e addirittura un’arma da guerra, una mitraglietta «Sten» calibro 9, micidiale nella breve distanza (nata durante la Seconda guerra mondiale), con ben due caricatori pronti all’uso. Ancora operazioni antidroga dei carabinieri nei boschi della provincia di Varese, questa volta i «Cacciatori di Calabria» insieme ai reparti territoriali della Compagnia di Gallarate hanno fatto irruzione in un’area boschiva di Vergiate nella mattinata di venerdì 17 luglio. Dopo aver avuto notizia di attività di spaccio, è scattato il blitz: un gruppo di persone è stato sorpreso nel folto della boscaglia e alla vista delle... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Varese, armi da guerra nei boschi della droga: sequestrato anche un mitra. Arrestato un pregiudicato

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Rogoredo, il bosco della droga e della paura - FarWest 03/02/2026

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