‘Ndrangheta a Verona il pentito parla con i pm | nei dossier i nomi dei politici vicini alle cosche

Da corrieredelveneto.corriere.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’indagine della Dda di Venezia è ancora aperta e riguarda i rapporti tra esponenti della ‘ndrangheta legati al clan Giardino e alcuni politici di Verona. Nei dossier investigativi sono stati menzionati nomi di politici considerati vicini alle cosche. Un pentito ha fornito informazioni ai pubblici ministeri. L’indagine si concentra sui possibili legami tra criminalità organizzata e politica nella zona.

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C’è un fascicolo d’indagine ancora aperto nella Dda di Venezia che riguarda i rapporti tra esponenti della ‘ndrangheta vicino al clan Giardino e alcuni politici veronesi. Si tratta di atti coperti dal segreto istruttorio. Chi ha contribuito ad alzare il livello del faldone con alcune deposizioni è stato proprio Nicola Toffanin, 59 anni, il pentito che ha rivelato il piano avviato nel 2018 per un attentato intimidatorio ma mai realizzato nei confronti della pm veronese Maria Beatrice Zanotti, che indagò sulla ‘ndranghea a Verona, ora procuratrice al tribunale dei minorenni di Cagliari. Come già emerso durante le indagini «Isola scaligera 1» e... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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