Un’indagine della Dda di Venezia è ancora aperta e riguarda i rapporti tra esponenti della ‘ndrangheta legati al clan Giardino e alcuni politici di Verona. Nei dossier investigativi sono stati menzionati nomi di politici considerati vicini alle cosche. Un pentito ha fornito informazioni ai pubblici ministeri. L’indagine si concentra sui possibili legami tra criminalità organizzata e politica nella zona.

C’è un fascicolo d’indagine ancora aperto nella Dda di Venezia che riguarda i rapporti tra esponenti della ‘ndrangheta vicino al clan Giardino e alcuni politici veronesi. Si tratta di atti coperti dal segreto istruttorio. Chi ha contribuito ad alzare il livello del faldone con alcune deposizioni è stato proprio Nicola Toffanin, 59 anni, il pentito che ha rivelato il piano avviato nel 2018 per un attentato intimidatorio ma mai realizzato nei confronti della pm veronese Maria Beatrice Zanotti, che indagò sulla ‘ndranghea a Verona, ora procuratrice al tribunale dei minorenni di Cagliari. Come già emerso durante le indagini «Isola scaligera 1» e... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Verona.

© Corrieredelveneto.corriere.it - ‘Ndrangheta a Verona, il pentito parla con i pm: nei dossier i nomi dei politici vicini alle cosche

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

'Ndrangheta, pentito rivela in aula: "Stavamo preparando un attentato all'ex pm di Verona"Un collaboratore di giustizia ha dichiarato in aula di aver pianificato un attentato contro il pubblico ministero di Verona.

'Ndrangheta a Verona, il clan dei Giardino progettava un attentato contro la pm Beatrice ZanottiUn gruppo di ‘ndrangheta a Verona pianificava un attentato contro la pm Beatrice Zanotti, coinvolta in indagini su estorsioni e altri reati.

Temi più discussi: 'Ndrangheta a Verona, il clan dei Giardino progettava un attentato contro la pm Beatrice Zanotti; 'Ndrangheta, il pentito: Pensavamo a un attentato alla pm di Verona, Zanotti; La rivelazione: la 'ndrangheta aveva pianificato un attentato contro la Pm Maria Beatrice Zanotti; ‘Ndrangheta a Verona, il pentito Toffanin: Era in preparazione un attentato all’ex pm Zanotti.

l'Italia ha un problema: la destra. Direi che parlare di Roggero è inutile, ci sono cose molto più serie, tipo che le mafie, volevano ammazzare un altro P.M. Ma a quanto pare, fare propaganda su #Roggero e cercare consenso tra i violenti è più redditizio per la d x.com

Il piano per l'attentato alla pm Maria Beatrice Zanotti: la 'ndrangheta la pedinava. Avevamo preparato anche gli inneschiIl pubblico ministero di Verona, Maria Beatrice Zanotti, dava un gran fastidio alle cosche calabresi. Stava conducendo alcune indagini sul clan dei Giardino, legati alla ‘ndrangheta, e aveva collegato ... corrieredelveneto.corriere.it

'Ndrangheta a Verona, il clan dei Giardino progettava un attentato contro la pm Beatrice ZanottiLa rivelazione del pentito Nicola Toffanin in aula: Ci pensavamo poi il piano saltò perché uno dei promotori si ritirò dal progetto esplosivo forse perché considerato troppo rischioso ... corrieredelveneto.corriere.it

REGGIO EMILIA (Zona RCF ARENA) *Video 1* reddit