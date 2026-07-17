' Ndrangheta a Verona il clan dei Giardino progettava un attentato contro la pm Beatrice Zanotti

Un gruppo di ‘ndrangheta a Verona pianificava un attentato contro la pm Beatrice Zanotti, coinvolta in indagini su estorsioni e altri reati. Gli investigatori hanno sequestrato documenti e armi durante perquisizioni. La polizia ha fermato alcuni sospetti che facevano parte del clan dei Giardino, accusati di aver organizzato l’attacco. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli del progetto e le eventuali altre persone coinvolte.

«Ci stavamo organizzando per fare un attentato al pm di Verona Maria Beatrice Zanotti che stava indagando su alcuni esponenti della nostra “locale” di ‘ndrangheta in alcune inchieste per estorsione e altri reati». Il collaboratore di giustizia, Nicola Toffanin, 59 anni, chiamato «l’avvocato» ed esponente del clan Giardino, ha lasciato tutti a bocca aperta nell’aula del tribunale di Verona nell’ambito del processo per l’inchiesta «Isola scaligera 2» durante l’udienza di tre giorni fa. Dopo aver elencato una serie di fatti descritti nei sedici capi d’imputazione tra spaccio di droga, rapine, emissione di fatture per operazioni inesistenti... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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