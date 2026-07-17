Un collaboratore di giustizia ha dichiarato in aula di aver pianificato un attentato contro il pubblico ministero di Verona. La rivelazione è stata fatta durante il processo legato all’inchiesta “Isola scaligera 2”. Il testimone, appartenente al clan Giardino, ha riferito che l’organizzazione stava preparando l’attacco. La dichiarazione è stata resa nel corso di un interrogatorio in tribunale. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle modalità o sui tempi dell’eventuale attentato.

«Ci stavamo organizzando per fare un attentato alla pm di Verona Maria Beatrice Zanotti ». Lo ha rivelato in aula a Verona il collaboratore di giustizia Nicola Toffanin, esponente del clan Giardino, sentito nel processo scaturito dalla cosiddetta inchiesta "Isola scaligera 2". Lo riporta il Corriere del Veneto. Come ha spiegato il pentito davanti ai giudici, l’obiettivo era infatti quello di colpire la magistrata, ora in servizio alla procura dei Minori di Cagliari, che stava indagando «su alcuni esponenti della nostra "locale" di 'ndrangheta - ha detto - in alcune inchieste per estorsione e altri reati». Il piano poi saltò, in quanto uno dei promotori si ritirò dal progetto. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - 'Ndrangheta, pentito rivela in aula: "Stavamo preparando un attentato all'ex pm di Verona"

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Ndrangheta Exposed Inside Italy's Richest and Most Secretive Mafia

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