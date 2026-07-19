Nations championship la squadra di gonzalo quesada a perth Pani ben figura con la Nazionale ma l’Italrugby si arrende all’Australia per 57-10

Da lanazione.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia di rugby ha perso contro l’Australia con un punteggio di 57-10 a Perth. La partita si è svolta ieri pomeriggio, con la squadra australiana che ha dominato tra le mura di casa. Pani ha avuto una buona prestazione con la nazionale italiana durante la competizione.

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Ieri pomeriggio, a Perth, l’ Italrugby si è arresa ai padroni di casa dell’ Australia, con la selezione "aussie" capace di imporsi tra le mura amiche per 57-10. Un incontro valido per l’edizione 2026 della Nations Championship Rugby, che si preannunciava complicato. Ma che, se non altro, ha sancito la conferma tra gli azzurri di ex-Cavaliere: si tratta di Lorenzo Pani che, come da copione, una volta ristabilitosi dagli infortuni che lo hanno tormentato negli scorsi anni non ha impiegato molto a tornare in Nazionale. Classe 2002, "nato" nel Sesto Rugby (la squadra che, insieme al Gispi, rientra nella franchigia dei Cavalieri) e cresciuto nei... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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