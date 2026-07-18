LIVE Australia-Italia 57-10 Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA | sconfitta pesante per gli azzurri contro i Wallabies

Gli azzurri hanno concluso la partita con un punteggio di 57-10 contro i Wallabies. La sfida, valida per il Nations Championship 2026, si è giocata oggi e si è conclusa nel primo pomeriggio. La gara si è svolta senza interruzioni, con gli australiani che hanno dominato fin dall'inizio, mantenendo il vantaggio fino al fischio finale. La diretta si è chiusa poco dopo le 14.

CLCCIA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.14 Termina qui questa Diretta Live di OA Sport! Grazie mille per averci fatto compagnia, buon proseguimento di giornata a tutti! 14.11 Si chiude con un’altra sconfitta il percorso estivo dell’Italia nella Nations Championship di rugby 2026. Dopo le pesanti sconfitte con Giappone e Nuova Zelanda, i ragazzi di coach Quesada perdono sonoramente anche dall’Australia, subendo ben nove mete. Tante difficoltà a livello difensivo e poche idee in fase offensiva, con i padroni di casa che hanno così riscattato le sconfitte con Irlanda e Francia. Uniche note positive, le mete di Lamaro e Ioane: appuntamento per i test match di novembre, dove gli azzurri dovranno riscattare questa parentesi negativa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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AUSTRALIA vs ITALY Nations Championship 2026 Live Commentary

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