L’Italia è stata sconfitta 57-10 dall’Australia nella terza giornata del Nations Championship a Perth. Gli Wallabies hanno dominato la partita, con Canham premiato come miglior giocatore grazie a tre mete. Per l’Italia sono andati a segno Lamaro e Ioane. La squadra italiana ha concluso il tour estivo con questa pesante sconfitta.

Gli Azzurri chiudono il tour estivo con una sconfitta pesante nella terza giornata del torneo. Canham player of the match con tre mete, per l’Italia a segno Lamaro e Ioane. Il tour estivo dell’Italia si chiude con una sconfitta netta. Nella terza giornata della Nations Championship, l’Australia ha battuto gli Azzurri 57-10 all’HBF Stadium di Perth, indirizzando la partita già nel primo tempo. I Wallabies sono partiti fortissimo, segnando tre mete nei primi dodici minuti con Canham, Wright e Paenga-Amosa. L’Italia ha provato a reagire con Lamaro e poi con Ioane a inizio ripresa, ma il divario fisico e tecnico ha pesato fino al risultato finale. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su Australia.

© Sportface.it - Nations Championship, Australia troppo forte: Italia travolta 57-10 a Perth

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Zylan Cheatham is too strong

Notizie e thread social correlati

LIVE Australia-Italia 57-10, Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA: sconfitta pesante per gli azzurri contro i WallabiesGli azzurri hanno concluso la partita con un punteggio di 57-10 contro i Wallabies.

LIVE Australia-Italia 45-10, Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA: settima meta per i Wallabies, la terza per CanhamDurante il match tra Australia e Italia, i Wallabies hanno segnato la settima meta, mentre l'Italia ne ha realizzate tre.

Temi più discussi: Nations Championship: risultati e classifica dopo la seconda giornata; LIVE Nuova Zelanda-Italia 47-17, Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA: segnali di ripresa, ma passivo pesante; Nations Championship: Boks e Pumas vincono, Scozia splendida incompiuta; Italrugby, Niccolò Cannone squalificato per quattro settimane.

Nations Championship, Australia troppo forte: Italia travolta 57-10 a PerthGli Azzurri chiudono il tour estivo con una sconfitta pesante nella terza giornata del torneo. Canham player of the match con tre mete, per l’Italia a segno Lam ... sportface.it

Italia, così non va. Approccio ancora morbido, l’Australia dilaga in Nations ChampionshipUn tour da dimenticare, come troppo spesso è capitato d’estate all’Italia, che si conclude a Perth con una pesante sconfitta contro l’Australia. oasport.it