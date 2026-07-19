Natascia Volpato | Che emozione Cristian al Mondiale
La sorella di un calciatore del Sassuolo ha condiviso un messaggio sui social in cui esprime emozione per la partecipazione del fratello al Mondiale. Nel post, ha scritto di aver sempre creduto in lui e di essere molto orgogliosa. Non sono stati forniti dettagli sul numero di partite giocate o su altri aspetti della competizione. La comunicazione si concentra sull’apprezzamento personale e sui sentimenti legati alla presenza del calciatore al torneo internazionale.
La sorella del calciatore del Sassuolo ha pubblicato un lungo messaggio sui social per Cristian: "Sempre creduto in te, non potrei essere più orgogliosa". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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