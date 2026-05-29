Cristian Volpato cambia nazionale | basta Italia giocherà i Mondiali con l’Australia

Cristian Volpato ha deciso di cambiare nazionale e giocherà con l’Australia ai prossimi Mondiali, lasciando da parte la rappresentativa italiana Under 21. La convocazione è stata ufficializzata e il giocatore, attualmente nel Sassuolo, parteciperà alla competizione internazionale con la nazionale australiana. La scelta di Volpato di rappresentare l’Australia è stata comunicata nelle ultime ore.

Australia, colpo Cristian Volpato: niente Italia U21 E il giovane talento del Sassuolo viene convocato per i Mondiali. L’attaccante dell’ Italia Under 21 Cristian Volpato ha ufficialmente cambiato nazionalità sportiva e rappresenterà l’Australia ai prossimi Mondiali, quattro anni dopo aver rifiutato la convocazione per l’edizione 2022. La Federazione australiana ha annunciato che il giocatore, nato a Sydney, è stato inserito nel ritiro dei Socceroos a Los Angeles, in attesa della definizione della lista definitiva entro lunedì. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il ventiduenne del Sassuolo era idoneo al cambio secondo le norme FIFA, non avendo mai disputato gare ufficiali con la Nazionale maggiore italiana. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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