Cristian Volpato, ex giocatore dell’Under 21, è stato convocato dall’Australia per i Mondiali. La chiamata arriva pochi giorni dopo aver cambiato nazionalità sportiva, passando dall’Italia all’Australia. La selezione australiana ha deciso di includerlo nella rosa ufficiale per la competizione mondiale. Volpato, che ha 19 anni, si trova ora a rappresentare la nazionale australiana in vista della manifestazione.

Cristian Volpato è stato incluso nella rosa dell’ Australia per i Mondiali pochi giorni dopo aver cambiato nazionalità sportiva, passando dall’ Italia alla nazionale maggiore australiana. Il commissario tecnico dei Socceroos, Tony Popovic, ha annunciato la lista dei 26 giocatori lunedì, ora australiana. L’attaccante dell’Italia Under 21, ora 22enne, ha deciso di cambiare nazionalità sportiva quattro anni dopo aver rifiutato la convocazione per il torneo del 2022. Volpato, nato a Sydney, è stato aggiunto al ritiro dei Socceroos a Los Angeles. Il giocatore del Sassuolo è idoneo a cambiare nazionalità sportiva secondo le regole FIFA, non avendo mai disputato una partita ufficiale con la nazionale maggiore italiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Un italiano ai Mondiali: l’ex Under 21 Cristian Volpato convocato dall’Australia

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Cristian Volpato makes a sensational switch from Italy to Australia, Joey Lynch reacts!

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