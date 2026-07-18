Napoli altro infortunio a Dimaro | l’azzurro abbandona la partitella dolorante

Durante un allenamento a Dimaro, Rafa Marin si è infortunato e ha abbandonato la partitella. Il difensore ha accusato dolore alla caviglia destra e lo staff medico è intervenuto subito con il ghiaccio. Non sono stati forniti dettagli sulla gravità dell’infortunio o sui tempi di recupero.

Rafa Marin esce dal campo durante la partitella a Dimaro: il difensore azzurro accusa un problema alla caviglia destra e lo staff medico interviene immediatamente con il ghiaccio. Marin ko a Dimaro: infortunio in allenamento durante la partitella. Il ritiro estivo del Napoli a Dimaro si complica con l’uscita forzata di Rafa Marin. Durante la seduta di allenamento alla Ski.it Arena di Carciato, il difensore spagnolo ha accusato un fastidio alla caviglia destra nel corso della partitella. Dopo essersi avvicinato alla panchina, si è accasciato visibilmente dolorante e lo staff sanitario è intervenuto subito con ghiaccio sulla zona interessata. Le condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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