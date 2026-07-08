Napoli rivoluzione in corso | Manna lavora alle uscite e punta su Dodô

Il Napoli sta lavorando alle prossime uscite di mercato, con Giovanni Manna impegnato nella definizione della rosa. Il direttore sportivo si concentra su cessioni e nuovi acquisti, tra cui l’obiettivo di puntare su Dodô. La squadra sta preparando le mosse per rafforzarsi e riorganizzarsi in vista della stagione, con particolare attenzione ai giocatori da cedere e alle trattative in corso. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli delle operazioni di mercato.

Il Napoli sta pianificando le prossime mosse di mercato con Giovanni Manna al centro delle operazioni. Il direttore sportivo è impegnato nella definizione della rosa che verrà messa a disposizione di Massimiliano Allegri, tra cessioni da completare e nuovi innesti da individuare. Sarà proprio il tecnico toscano a valutare alcuni elementi dell’attuale organico durante il ritiro di Dimaro, prima di prendere decisioni definitive sul loro futuro. Stando a quanto riferisce Il Mattino, le prime esigenze riguardano la porta e la fascia destra difensiva. Per quest’ultima, il profilo che convince maggiormente è quello di Dodô, considerato la soluzione ideale grazie alla sua capacità di interpretare più ruoli e alla conoscenza del campionato italiano. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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