Il mercato del Napoli si sblocca con l’accelerazione sulle uscite. Manna sta cercando di piazzare due giocatori in esubero, mentre lo Schalke 04 ha avviato trattative concrete per l’esterno danese Jesper Lindstrom. La società azzurra sta lavorando per definire le cessioni, con incontri in corso tra le parti interessate. Nessuna ufficialità è stata ancora comunicata, ma le trattative sono in fase avanzata.

Jesper Lindstrom può lasciare il Napoli: lo Schalke 04 ha avviato trattative concrete con il club azzurro per l’esterno danese, secondo quanto riporta Sky Sport. Sono in corso i dialoghi anche per la cessione di Luis Hasa al Frosinone. Lindstrom allo Schalke 04: il Napoli pensa alle uscite. I dialoghi tra i due club procedono in queste ore. La sua storia recente racconta di un calciatore in cerca di stabilità: prima del prestito al Wolfsburg dove ha collezionato 15 presenze (chiuso con la retrocessione del club), Lindstrom aveva già provato l’esperienza in Premier League con l’Everton in prestito, totalizzando 29 partite e un assist. Lo Schalke 04 rappresenterebbe un ritorno nel campionato tedesco, dove il giocatore punta a trovare spazi maggiori e una continuità di impiego. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Napoli, si sblocca il mercato? Accelerata sulle uscite: Manna sta piazzando due esuberi

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