Nel terzo giorno di allenamenti, Matteo Politano e Lorenzo Lucca sono rimasti fuori dal campo. Politano non ha partecipato alla sessione mattutina a causa di una contusione all’anca, ma si tratta di una gestione del calciatore. Lucca invece ha lasciato in anticipo l’allenamento per una botta al piede sinistro. Nessuna delle due assenze è stata comunicata come infortunio serio.

Nel terzo giorno di allenamenti assenti Matteo Politano e Lorenzo Lucca sul campo di Carciato. L’esterno non ha preso parte alla sessione mattutina per una contusione all’anca ma si tratta solo di una questione di gestione del calciatore e nullapiù, mentre l’attaccante ha lasciato in anticipo la seduta per una botta al piede sinistro. Il Napoli, quindi, continua a fare i fronti con gli infortuni, quasi come un filrouge che sta collegando questa nuova stagione con quella appena conclusa. Ricordiamo che ieri era uscito dal campo con una vistosa fasciatura Rafa Marin, oggi già a disposizione di mister Allegri che in difesa ha perso Buongiorno e Beukema. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli, infortuni Politano e Lucca: per l’esterno si tratta di gestione

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Napoli - Lang e Lucca spediti, Conte abbraccia Giovane

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