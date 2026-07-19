napoli in dieci anni addio a quasi novantamila giovani

Negli ultimi dieci anni, circa 180.000 giovani tra i 15 e i 34 anni sono scomparsi dalla regione. Dal 2015 a oggi, si registra un calo di quasi 90.000 persone in questa fascia di età, attribuibile a un aumento dell’emigrazione e a una diminuzione della popolazione giovane. La tendenza rappresenta un calo demografico consistente, con un saldo negativo che evidenzia una fuga di giovani dalla regione.

È fuga di giovani dalla Campania. Un calo-record: rispetto al 2015 mancano all’appello quasi 180 mila ragazzi dai 15 ai 34 anni. Tra crisi demografica ed emigrazione, insomma, siamo di fronte a una tendenza difficile da digerire. E la provincia di Napoli, dove sono «spariti» poco meno di 90 mila giovani, è (purtroppo) protagonista assoluta, guidando la classifica delle province italiane. A lanciare l’allarme è la Cgia di Mestre in un report dal titolo: «Meno ragazzi, più pensionati. Chi lavorerà in Italia nel 2030?». Nel dettaglio i dati mostrano proprio come l’area partenopea, in termini assoluti, sia quella dove si registra il calo più marcato: - 87. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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di Rafa Leao al Milan

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