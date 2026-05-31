Nel 1997-98, Allegri ha giocato a Napoli, ma la stagione si è conclusa con la retrocessione in Serie B. In quel periodo, si divertiva con schemi coi bicchieri e scherzi ai giovani, poi smise di farlo. La squadra ha chiuso il campionato con una posizione di classifica che ha portato alla caduta in seconda serie. È stata una stagione difficile, segnata da risultati negativi e cambiamenti.

Napoli, maggio 1998. In una pizzeria del centro, seduti fuori, ci sono cinque o sei ragazzi che discutono animatamente. Si parla di tattica. Loro di mestiere fanno i calciatori, giocano nel Napoli e in quel momento si trovano in piena lotta salvezza, con un piede nella fossa. Nel gruppetto ce ne è uno particolarmente agitato, muove bicchieri e posate come fossero pedine sulla lavagna in spogliatoio. Si chiama Massimiliano Allegri, fa il centrocampista, ma studia già da allenatore. “Non stava fermo un attimo - ricordano i compagni di quella squadra -, anche a tavola. Si vedeva che era pronto quel tipo di carriera. In più, il ruolo l’ha aiutato”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Gli schemi coi bicchieri, gli scherzi ai giovani, poi non giocò più": Allegri a Napoli, quasi trent'anni fa

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“Schemi, schemi fate troppa teoria”. Le parole del 2018 di Allegri rimbombano sempre di piùL’Italia non si qualifica per il Mondiale per la terza volta consecutiva, segnando un altro fallimento nel cammino della Nazionale.