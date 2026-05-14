Il 14 maggio 2016, nel match contro il Frosinone al San Paolo, l’ex attaccante del Napoli ha segnato una tripletta, superando il record di Gunnar Nordahl. Quella sera, l’attaccante ha realizzato la sua ultima grande prestazione con la maglia azzurra, lasciando il segno con dieci anni di distanza dalla sua notte più memorabile. La partita è stata anche l’ultima apparizione del giocatore in campionato con il Napoli, segnando simbolicamente la fine di un’epoca per i tifosi partenopei.

Quel giorno il Pipita si scatenò, come scosso da una forza che era esplosa all’improvviso segnò una tripletta in meno di venti minuti, nel boato del San Paolo - ancora si chiamava così - arpionò quota 36 reti, firmò dunque un record che durava da sessantasei anni scalzando il primato dello svedese Gunnar Nordahl e con un gesto spettacolare - quello del terzo gol - rovesciò letteralmente il campionato. Quella fu la sua consacrazione, ma anche la sua cartolina d’addio a Napoli, la città dove era arrivato - dal Real Madrid - tre anni prima. C’erano in gioco, quella domenica, ambizioni e sentimenti, rimpianti e consolazioni. Succedeva dieci anni fa, il 14 maggio 2016, ultima giornata della Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dieci anni fa la notte più bella del Pipita. Poi Napoli scoprì che era un biglietto d'addio

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