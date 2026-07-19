A Pianura, nel quartiere di Napoli, le forze dell’ordine hanno scoperto un’attività di spaccio di cocaina che vende dosi a 10 euro. Le indagini hanno evidenziato che il mercato si sta espandendo e il traffico viene gestito con modalità che ricordano un’attività commerciale. Non sono stati resi noti dettagli sui responsabili o sui quantitativi sequestrati. La polizia ha effettuato controlli nella zona senza specificare il numero di persone denunciate o arrestate.

Da queste parti una dose di cocaina costa dieci euro. Prezzi popolari, decisamente stracciati, per un mercato in espansione, gestito con piglio da manager. Via Torricelli, Pianura, nulla di particolarmente nuovo sotto il sole se non fosse per i dati numerici emersi dall’ultima inchiesta della Dda di Napoli. Otto arresti in cella, due obblighi di dimora, le telecamere nascoste dei carabinieri hanno immortalato il traffico di clienti. Ne sono una quarantina, a leggere l’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Luca Della Ragione, dove spiccano nomi e professioni, soprannomi e funzioni. Nella piazza di spaccio alle porte di Napoli, si vede passare una infermiera (che ci va «quando non sta di turno», precisa al telefono), ma anche lo studente e il bodybuilder. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ilmattino.it - Napoli, il discount della cocaina a Pianura: dosi anche a 10 euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Rubano 20kg di cocaina a narcos ndrangheta, 9 arresti nel clan Vanella Grassi

Notizie e thread social correlati

Market della cocaina in piazza Selinunte: 25enne fermato con decine di dosi e migliaia di euroGli agenti hanno arrestato un giovane di 25 anni in piazza Selinunte, nel quartiere San Siro, durante un'operazione antidroga.

Leggi anche: Vittoria, fermata una 36enne: 17 dosi di cocaina e 1.300 euro sequestrati

Argomenti più discussi: Sinner fa la spesa in un discount in Sardegna: la foto al banco formaggi; Super Market, una serie che trasforma un discount di periferia in una commedia corale; Altro che vita da Star: Jannik Sinner in Sardegna fa la spesa da solo al discount; Volti coperti e taglierino nel discount: in pieno giorno fuggono col alcune centinaia di euro.

Napoli, il discount della cocaina a Pianura: dosi anche a 10 euroDa queste parti una dose di cocaina costa dieci euro. Prezzi popolari, decisamente stracciati, per un mercato in espansione, gestito con piglio da manager. Via Torricelli, Pianura, nulla di ... ilmattino.it