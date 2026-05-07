Market della cocaina in piazza Selinunte | 25enne fermato con decine di dosi e migliaia di euro

Gli agenti hanno arrestato un giovane di 25 anni in piazza Selinunte, nel quartiere San Siro, durante un'operazione antidroga. Il giovane aveva con sé diverse decine di dosi di cocaina e una somma di denaro di diverse migliaia di euro. L'intervento fa parte di un'azione più ampia delle forze dell'ordine contro lo spaccio di strada nella zona, che prosegue senza sosta.

Prosegue senza sosta la pressione delle forze dell'ordine nel quartiere San Siro. L'ultimo colpo allo spaccio di strada è stato messo a segno in piazza Selinunte, dove gli agenti hanno individuato e fermato un giovane pusher che gestiva un consistente giro di affari.Sotto la lente d'ingrandimento.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Pusher in trasferta fermato con 75 dosi di cocainaUn ragazzo di 21 anni, di origine straniera, è stato arrestato a Gaeta, nel Lazio, mentre vendeva una dose di cocaina a un cliente.

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