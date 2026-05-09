Decibel Bellini speaker del Napoli | Ho iniziato per un colpo di fortuna non sono andato più via

Da quindici anni, decibel Bellini è la voce che accompagna le partite del Napoli, entrando a far parte del rituale collettivo dello stadio. La sua carriera è iniziata per caso, grazie a una fortuna fortuita, e da allora non ha più lasciato il microfono. In un'intervista a Fanpage, Bellini ripercorre i momenti più significativi e i retroscena legati alla sua esperienza nel mondo del calcio.

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