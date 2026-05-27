Il ritiro estivo del Napoli si svolgerà a Dimaro dal 17 al 27 luglio. La squadra si radunerà in Trentino per prepararsi alla nuova stagione. Le date sono state rese ufficiali e non sono previste variazioni. La preparazione prevede allenamenti e test atletici, senza dettagli su eventuali amichevoli o incontri programmati. La località di Dimaro ospiterà ancora una volta il ritiro della squadra.

La nuova stagione del Napoli partirà ancora una volta dal Trentino. Il club azzurro ha già definito la prima tappa della preparazione estiva. Dal 17 al 27 luglio la squadra sarà a Dimaro Folgarida, sede ormai tradizionale del ritiro precampionato partenopeo. Non tutti i calciatori, però, potranno iniziare il lavoro insieme al resto del gruppo. Alcuni azzurri saranno infatti impegnati con le rispettive nazionali al Mondiale in programma negli Stati Uniti. Tra i giocatori coinvolti ci sono Scott McTominay e Billy Gilmour, convocati dalla Scozia. Ci sarà anche Mathías Olivera con l’Uruguay. Per il Belgio, invece, saranno impegnati Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, già rientrato nel suo Paese per preparare gli appuntamenti internazionali. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Ritiro Napoli, date ufficiali: Dimaro dal 17 al 27 luglio

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