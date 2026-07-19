Durante il GP di Gran Bretagna, Lucas Coenen si è ritirato dalla seconda manche della classe MXGP, disputata sul tracciato di Foxhills. Il pilota ha deciso di abbandonare la gara a causa di problemi tecnici. Approfittando della sua uscita, il rivale ha ridotto lo svantaggio in classifica generale. Nel frattempo, un altro concorrente ha concluso la giornata con un risultato positivo.

Si conclude in modo disastroso il fine settimana di Lucas Coenen. Il pilota si è infatti dovuto ritirare dalla gara-2 valida per il GP della Gran Bretagna, atto numero dodici del Mondiale 2026 di motocross, classe MXGP, andato in scena quest’oggi sul tracciato di Foxhills. Uno scenario in cui ha approfittato a piene mani l’olandese Jeffrey Herlings (Honda), il quale si è imposto nella seconda prova accorciando ulteriormente le distanze rispetto al diretto rivale, adesso distante solo undici punti. Grande prova quella del centauro, abile a rimanere in testa fino al traguardo con un tempo di 34.38.594 con cui ha preceduto di 0:01.299 il francese Romain Febvre (Kawasaki), secondo davanti allo sloveno Tim Gajser (Yamaha), piazzatosi sul gradino più basso del podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MXGP: Lucas Coenen si ritira al GP di Gran Bretagna, Herlings ne approfitta e accorcia. Bene Adamo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

MXGP, Jeffrey Herlings batte Lucas Coenen in gara-2 e conquista il GP di Francia. Adamo, Forato e Bonacorsi in top-10Nel Gran Premio di Francia 2026 della MXGP, Jeffrey Herlings ha vinto la seconda gara battendo Lucas Coenen, che aveva dominato la prima manche.

LIVE Motocross, GP Gran Bretagna MXGP 2026 in DIRETTA: Herlings conquista il Gran Premio, doppio ritiro per CoenenNel Gran Premio di motocross in Gran Bretagna, il pilota Herlings ha vinto la gara, mentre due concorrenti, Coenen e un altro, sono stati costretti...

Temi più discussi: MXGP, Lucas Coenen vuole consolidare la fuga in classifica nella tappa di Foxhills; SACHA COENEN DOMINA LA 250MX A SOUTHWICK – INJURY!; MXGP 2026, come stanno i gemelli Coenen dopo le cadute di Southwick?; Coenen - Herlings: la lotta continua a Foxhills.

MXGP, Jeffrey Herlings vince Gara-1 a Foxhills e si avvicina a Lucas Coenen - x.com

MXGP, Jeffrey Herlings vince Gara-1 a Foxhills e si avvicina a Lucas CoenenJeffrey Herlings si è aggiudicato Gara-1 del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale MXGP 2026. Sul tracciato di Foxhills il ... oasport.it

Motocross oggi in tv, GP Gran Bretagna 2026: orari MXGP e MX2, programma, streamingA Foxhills si concluderà oggi, domenica 19 luglio, il GP di Gran Bretagna di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della dodicesima tappa ... oasport.it