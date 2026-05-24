MXGP Jeffrey Herlings batte Lucas Coenen in gara-2 e conquista il GP di Francia Adamo Forato e Bonacorsi in top-10
Nel Gran Premio di Francia 2026 della MXGP, Jeffrey Herlings ha vinto la seconda gara battendo Lucas Coenen, che aveva dominato la prima manche. La corsa è stata caratterizzata da un avvio caotico e da un finale emozionante. Tra i piloti italiani, Adamo, Forato e Bonacorsi sono riusciti a entrare nella top-10. La competizione si è conclusa con Herlings che ha conquistato il primo posto nel totale delle due manche.
Dopo il dominio assoluto messo in mostra da Lucas Coenen nella prima manche, il Gran Premio di Francia 2026 della MXGP ha regalato una seconda gara ad altissima tensione, caotica nelle fasi iniziali e spettacolare fino all’ultimo giro. Sul tracciato di Lacapelle Marival, infatti, Jeffrey Herlings ha risposto da campione consumato, interrompendo l’inerzia del belga della KTM e conquistando la manche decisiva oltre al successo overall del sesto round del Mondiale Motocross. Per l’asso olandese della Honda è arrivata così la vittoria numero 115 in carriera nel GP iridato, al termine di un confronto di livello stellare con il leader della classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Kay de wolf vs Jeffery Herlings battling
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