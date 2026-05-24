mxgp jeffrey herlings batte lucas coenen in gara 2 e conquista il gp di francia adamo forato e bonacorsi in top 10

Notizia in breve

Nel Gran Premio di Francia 2026 della MXGP, Jeffrey Herlings ha vinto la seconda gara battendo Lucas Coenen, che aveva dominato la prima manche. La corsa è stata caratterizzata da un avvio caotico e da un finale emozionante. Tra i piloti italiani, Adamo, Forato e Bonacorsi sono riusciti a entrare nella top-10. La competizione si è conclusa con Herlings che ha conquistato il primo posto nel totale delle due manche.