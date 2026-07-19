musica nel chiostro con opera seme

Alle 11 alla CaMu, la casa della musica di piazza Grande, si è svolto un recital operistico con i docenti di Opera Seme. L’evento ha visto esibirsi artisti con un programma che ha spaziato dalla musica classica ai musical di Broadway e al jazz, con voci e pianoforte. La performance fa parte degli appuntamenti in corso nell’ambito di Opera Seme Festival.

Proseguono gli appuntamenti di Opera Seme Festival. Stamani alle 11, alla CaMu la casa della musica di piazza Grande, con il Recital operistico dei docenti di Opera Seme, concerto per voci e pianoforte dalla musica classica al musical di Broadway fino al jazz. Dal 21 luglio il Festival entrerà quindi nel suo cuore operistico. Per quattro serate il Chiostro del Comune di Arezzo ospiterà tre titoli del grande repertorio, tutti a ingresso gratuito. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio andranno in scena, con due diversi cast, La canterina di Franz Joseph Haydn e Il Parnaso confuso di Christoph Willibald Gluck. Giovedì 23 e venerdì 24 luglio sarà invece la volta di Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart, anch’essa proposta con due cast differenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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