Dal 5 maggio al 13 settembre, il Chiostro dell’Ospedale Vecchio ospita la quinta edizione di “Vieni Musica dal Chiostro”. La rassegna propone quattro mesi di eventi musicali e artistici, con il tema centrale della Terra. Le iniziative si svolgono nel suggestivo spazio del chiostro, coinvolgendo artisti e pubblico in un calendario che unisce musica e arte visiva.

Dal solco al seme, fino al frutto. È la Terra il filo conduttore della quinta edizione di “ Vien Musica dal Chiostro “, la rassegna che da venerdì al 13 settembre tornerà ad animare il Chiostro dell’Ospedale Vecchio. La manifestazione, promossa da Pro loco, Comune e associazione Crocevia con il sostegno di numerose realtà, può contare quest’anno anche sul patrocinio della Regione e sul contributo di Fondazione Comunitaria, Fondazione LGH e Confcommercio. "Siamo arrivati alla quinta edizione di una rassegna nata per dare vita al Chiostro, uno dei luoghi più affascinanti della città", sottolinea il presidente della Pro loco Ettore Cattani. Al centro la figura di Paolo Gorini, scienziato, inventore e ricercatore lodigiano al quale il luogo è legato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Musica nel Chiostro. Quattro mesi d’arte nel segno della Terra

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