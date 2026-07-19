Due persone sono decedute ieri in incidenti distinti tra il fiume Adda e il lago di Garda. In entrambi i casi, gli adulti si sono gettati in acqua per salvare dei bambini in difficoltà. Uno dei due, coinvolto nell'Adda, è morto insieme al nipotino che stava cercando di salvare. Nell’altro episodio, un disperso rimane ancora irreperibile nel Garda. Le operazioni di soccorso sono in corso, mentre le autorità stanno indagando sulle circostanze di ciascun incidente.

Tre vittime, due drammi separati ma accomunati dallo stesso gesto di coraggio. Nel pomeriggio di ieri, tra il fiume Adda e il lago di Garda, si sono consumate due vicende quasi identiche nella dinamica ma opposte nell'esito: due adulti si sono gettati in acqua per salvare dei bambini in difficoltà. Uno ce l'ha fatta, l'altro no. Il bilancio è pesantissimo: tre persone hanno perso la vita. Intorno alle 12.30 a Truccazzano (Milano), sul fiume Adda, in località Golfo Rivolta un bambino di soli 4 anni si tuffa in acqua per raggiungere il padre e lo zio, che si trovavano già a pochi metri dalla riva. A causa della corrente immediatamente il piccolo finisce in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Muore nell'Adda con il nipotino. E nel Garda c'è un disperso

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