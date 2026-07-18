Tragedia a Golfo Rivolta | un uomo è disperso nell’Adda gravissimo il nipotino di quattro anni

Da ilgiorno.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è disperso nel fiume Adda a Golfo Rivolta, in località tra Trucazzano e Rivolta D’Adda. I vigili del fuoco di Milano sono sul posto con i sommozzatori per cercare di recuperare il corpo. Il nipotino di quattro anni, coinvolto nell’incidente, è in condizioni gravissime. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’accaduto.

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Rivolta D’Adda (Cremona), 18 luglio 2026 –  Un’ennesima tragedia ha colpito l’estate sul fiume Adda. In località Golfo Rivolta, tra Trucazzano e Rivolta D’Adda, sulla sponda cremonese del corso d’acqua i sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano stanno cercando di recuperare il corpo di un uomo. La vittima, la cui età non è nota, era in compagnia del fratello e del nipotino di quattro anni. Il piccolo a sua volta è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche dopo essersi tuffato nelle acque del fiume. I soccorsi e le indagini. Sul luogo dell’incidente si sono precipitati un’automedica e soprattutto due mezzi di elisoccorso da Como e Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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