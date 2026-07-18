Si tuffa nell’Adda per salvare il nipotino di 4 anni e muore annegato Il bambino è grave

Da vanityfair.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo si è tuffato nell’Adda per cercare di salvare il nipotino di quattro anni, ma è stato trovato senza vita. Il bambino è stato trovato in condizioni gravi e ora si trova in ospedale. Sul luogo dell’incidente c’erano anche il padre del bambino e lo zio, che ha perso la vita nel tentativo di salvarlo. La famiglia è sotto shock per quanto accaduto durante una giornata che doveva essere tranquilla.

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Tragico epilogo per quella che doveva essere una piacevole gita in famiglia. Sul posto, oltre allo zio e al nipotino, c’era il padre del bambino, nonché fratello della vittima, che ora è sotto choc per l’accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, pare si sia trattato di un malore. Ma ne sapremo di più dopo l’autopsia e la ricostruzione della dinamica dell’incidente per mano degli operatori del 118 e dei carabinieri. Per il momento sappiamo solo che l’area in cui è avvenuta la tragedia è impervia e raggiungibile percorrendo un lungo tratto a piedi, cosa che ha complicato l’arrivo dei soccorsi. A tentare il salvataggio sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco che, però, sono riusciti solo a recuperare il corpo della vittima, adesso in mano all’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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