Una persona che praticava ciclismo è deceduta dopo essere stata investita da un’auto lungo la strada di Montramito, tra Massarosa e Viareggio. L’incidente è avvenuto domenica mattina e ha coinvolto un ciclista in sella a una bicicletta da corsa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno accertando le cause dello scontro.

MASSAROSA – Una domenica mattina di tragedia sulle strade della Versilia. Un drammatico incidente stradale è costato la vita a un cicloamatore, travolto e ucciso da un’autovettura mentre si trovava in sella alla sua bicicletta da corsa lungo la via di Montramito, proprio al confine tra i territori comunali di Viareggio e Massarosa. Il tragico impatto si è consumato intorno alle 9,30 di oggi (19 luglio). La richiesta d’emergenza alla centrale operativa del 118 ha messo in moto una macchina dei soccorsi imponente quanto, purtroppo, inutile. Secondo una prima e ancora provvisoria ricostruzione al vaglio degli inquirenti, una Fiat Panda condotta da una donna di mezza età stava percorrendo la carreggiata in direzione di Massarosa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Muore ciclista travolto da un’auto fra Massarosa e Viareggio

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