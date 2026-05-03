Agrate Brianza ciclista travolto da un’auto | muore l’82enne Piero Monti

Un uomo di 82 anni, residente a Monticello Brianza, è deceduto dopo essere stato investito da un’auto ad Agrate Brianza. L’incidente è avvenuto mentre l’anziano stava partecipando a un giro in bicicletta con altri ciclisti. L’automobilista di 58 anni coinvolto nell’incidente è stato fermato e si trova sotto accusa per il tragico evento. La vittima era nota tra i residenti della zona e si trovava in compagnia di altri ciclisti al momento dell’incidente.

Monticello Brianza (Lecco), 3 maggio 2026 – U n pensionato di 82 anni di Monticello Brianza è morto ad Agrate Brianza, travolto da un automobilista di 58 anni, durante un giro in bici insieme ad altri ciclisti. Pietro Monti ieri mattina era andato con la sua bici da corsa a l Santuario della Madonna di Caravaggio insieme agli amici del Gruppo pensionati ciclisti del Casatese. La visita al santuario, la colazione in compagnia, poi di nuovo in sella, tutti insieme per tornare a casa. Ad Agrate, lungo la Sp 13, vicino al casello dell’A4, l’incidente: un automobilista lo ha in vestito in pieno. L’impatto è stato devastante: l’anziano è stato scaraventato sul parabrezza e poi a terra sull’asfalto di un cavalcavia, sotto gli occhi dei compagni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Agrate Brianza, ciclista travolto da un’auto: muore l’82enne Piero Monti Notizie correlate Ciclista travolto mentre si allena. Francesco muore a 18 anni. Fatale lo scontro con un’autoBARZANA (Bergamo) Pomeriggio tragico a Barzana, dove un ciclista 18enne, Francesco Mazzoleni, ha perso la vita dopo uno scontro con un’auto. Leggi anche: Ciclista morto travolto da un’auto a Rivalta Contenuti e approfondimenti Ciclista travolto sulla Provinciale: morto un anzianoAgrate Brianza — Grave incidente nella tarda mattinata di oggi lungo la SP13, dove un ciclista è morto investito da un veicolo in transito. L’allarme è scattato intorno alle 11. Coinvolti due uomini, ... mbnews.it Monticello: ciclista muore nello scontro con un'auto ad Agrate. La vittima è Pietro Monti, 82 anniUn urto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. È deceduto per le conseguenze di un sinistro stradale avvenuto nella ... casateonline.it