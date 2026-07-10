Padova | ciclista muore travolto da un' auto | stava cercando di sorpassare un camion

Un ciclista di 75 anni è stato investito e ha perso la vita venerdì mattina intorno alle 10 in via Baggio, sulla strada provinciale 100, a Santa Caterina d’Este. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo tentava di sorpassare un camion. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il ciclista non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi.

Un uomo di 75 anni è morto in un incidente stradale avvenuto venerdì 10 luglio intorno alle 10, in via Baggio Strada provinciale 100 a Santa Caterina d'Este, in provincia di Padova. L'uomo era in sella alla sua bici quando si è scontrato con un'auto che proveniva dal senso opposto di marcia mentre eseguiva la manovra di sorpasso di un mezzo pesante. Sul posto, il personale del 118 ha potuto constatare solo il decesso dell'uomo. Per i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro sono intervenuti i Carabinieri del Norm - Aliquota Radiomobile della Compagnia di Este. (notizia in aggiornamento). 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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ANCORA SENZA NOME IL CICLISTA, APPELLO SUI SOCIAL | 18/02/2026

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