Cinque minori sono stati portati in ospedale dopo aver accusato malori in una discoteca a Casamicciola Terme. Tre di loro sono stati ricoverati in codice rosso per coma etilico, mentre gli altri due hanno subito controlli medici. L’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori è stato immediato per gestire la situazione. La notte è trascorsa tra interventi e preoccupazione tra i presenti.

Una notte di apprensione nella notte tra venerdì e sabato al Blanco di Casamicciola Terme, dove una serie di malori ha richiesto un imponente intervento dei soccorritori e delle forze dell'ordine. Cinque giovani, tutti minorenni, sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno dopo essersi sentiti male nel corso di una serata musicale che aveva richiamato un folto pubblico. Altri tre ragazzi sono stati assistiti direttamente sul posto e, dopo le verifiche dei sanitari, non è stato necessario il loro trasferimento in ospedale. I sintomi L'emergenza è iniziata intorno alle 2.30. Un primo... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Ischia, alcol in discoteca: ricoverati cinque minori, tre erano in coma etilico

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